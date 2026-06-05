Başkan Özdoğan, el emeği göz nuru eserleri inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisini ziyaret ederek kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaları inceledi.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen kurslarda üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Özdoğan, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük emek ve sabırla hazırlanan ürünleri beğeniyle inceleyen Başkan Özdoğan, kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Sergide değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdoğan, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezimiz tarafından açılan kurslarda kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı eserleri görmekten memnuniyet duydum. El emeği ve alın teriyle ortaya çıkan her çalışma ayrı bir değer taşıyor. Özellikle hanım kardeşlerimizin üretime katkı sağlayan bu gayretleri takdire şayandır. Kurslar sayesinde hem yeni beceriler kazanılıyor hem de sosyal hayata önemli katkılar sunuluyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi gönülden kutluyorum."

Başkan Özdoğan, sergide yer alan çalışmaların kursiyerlerin azim ve yeteneklerini ortaya koyduğunu belirterek, üretime ve eğitime katkı sunan tüm kursiyerlere başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ