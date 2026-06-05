Başkan Özdoğan, el emeği göz nuru eserleri inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan, el emeği göz nuru eserleri inceledi

Başkan Özdoğan, el emeği göz nuru eserleri inceledi
05.06.2026 16:27  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi'nin yılsonu sergisini gezerek kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi ve hayat boyu öğrenmenin önemini vurguladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisini ziyaret ederek kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaları inceledi.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen kurslarda üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Özdoğan, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük emek ve sabırla hazırlanan ürünleri beğeniyle inceleyen Başkan Özdoğan, kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Sergide değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdoğan, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezimiz tarafından açılan kurslarda kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı eserleri görmekten memnuniyet duydum. El emeği ve alın teriyle ortaya çıkan her çalışma ayrı bir değer taşıyor. Özellikle hanım kardeşlerimizin üretime katkı sağlayan bu gayretleri takdire şayandır. Kurslar sayesinde hem yeni beceriler kazanılıyor hem de sosyal hayata önemli katkılar sunuluyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi gönülden kutluyorum."

Başkan Özdoğan, sergide yer alan çalışmaların kursiyerlerin azim ve yeteneklerini ortaya koyduğunu belirterek, üretime ve eğitime katkı sunan tüm kursiyerlere başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan, el emeği göz nuru eserleri inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:31:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan, el emeği göz nuru eserleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.