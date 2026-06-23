Hacılar Belediye Meclis Üyesi Tuğrul\'un acı günü

Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi Bekir Tuğrul'un babası Ahmet Tuğrul; tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki Tuğrul, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan 1957 doğumlu Ahmet Tuğrul için Hacılar Camii Kebir'de öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Merhum Tuğrul, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, Tuğrul ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende aileye taziyelerini ileten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Merhum Ahmet Tuğrul'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta kıymetli meclis üyemiz Bekir Tuğrul olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ