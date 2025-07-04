Hacılar Belediyesi\'nde Kapsamlı Proje Değerlendirme Toplantısı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme toplantısında, ilçede devam eden ve planlanan projelerin masaya yatırıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleri, altyapı kuruluşlarının yöneticileri ve birim amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Hacılar'ın yarınlarına dair önemli istişarelerde bulunuldu. Başkan Özdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "İlçemizi yarınlara birlikte taşıyor, daha güzel bir Hacılar için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve birim amirleriyle gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısında, altyapıdan ulaşıma, yatırım projelerinden hizmet önceliklerine kadar pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Özdoğan konuşmasının devamında; "Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu bilmek bizler için güç verici. Gerek Kayseri Caddesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları gerekse ilçemizi ilgilendiren diğer büyükşehir projelerinde desteğini hep yanımızda hissettik. Bu birliktelik ilçemiz adına önemli kazanımlar doğuruyor. Bugünkü toplantı da hem süren işleri yerinde değerlendirmek, hem de yeni projeler için istişarede bulunmak adına oldukça verimli geçti. Katkılarından dolayı kıymetli başkanımıza ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Hacılar'daki çalışmaları yerinde değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç; "Değerli kardeşimiz Bilal Özdoğan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılan ve yapılması planlanan projeleri istişare ettik. Hacılar, Erciyes'e açılan kapımız. Gerek altyapı, gerek üstyapı çalışmalarında dayanışma içerisinde ilerliyoruz. Tüm kurumlarımızla el birliği içinde bu güzel ilçemize hizmet sunmak bizim görevimiz. Cuma gününün bereketiyle bu hizmetlerin hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından teknik ekiplerle sahada yürütülen çalışmalar incelenirken, vatandaşlardan gelen talepler ve öneriler de dikkate alındı. Başkan Özdoğan, "Bu yaz da dolu dolu projelerle hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız" diyerek, Hacılar'da süren kalkınma hamlesine kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi. - KAYSERİ