Başkan Özdoğan'dan vatandaşlara duyarllık çağrısı - Son Dakika
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Başkan Özdoğan'dan vatandaşlara duyarllık çağrısı

Başkan Özdoğan\'dan vatandaşlara duyarllık çağrısı
09.06.2026 16:06  Güncelleme: 16:08
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Hacılar Belediyesi ekipleri, Hürmetçi Sazlığı yol güzergahında kapsamlı çevre temizliği yaptı. Başkan Bilal Özdoğan, vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Hürmetçi Sazlığı yol güzergahında kapsamlı çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Yol kenarlarına ve doğal alanlara gelişigüzel bırakılan atıklar ekipler tarafından toplanırken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Özdoğan; Hürmetçi Sazlığı'nın Hacılar'ın en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirterek; "Hürmetçi Sazlığı ve çevresi, sadece ilçemizin değil bölgemizin de önemli doğal ve turizm değerleri arasında yer alıyor. Ekiplerimiz belirli aralıklarla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu güzelliklerin korunması sadece belediyemizin çalışmalarıyla değil, vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılıkla mümkün olacaktır. Doğal alanlarımızı kirletmeyelim, çöplerimizi çöp kutularına atalım ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım" dedi.

Başkan Özdoğan; çevre temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, Hacılar Belediyesi olarak daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden vatandaşlardan ve misafirlerden, doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarını ve çevreyi temiz tutma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Turizm, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan vatandaşlara duyarllık çağrısı - Son Dakika

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