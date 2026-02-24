Başkan Özdoğan'dan Hacılar'da Ramazan dayanışması - Son Dakika
Başkan Özdoğan'dan Hacılar'da Ramazan dayanışması

24.02.2026 14:47  Güncelleme: 14:48
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Her gün 200 kişiye iftar yemeği ikram ediliyor ve 200 haneye düzenli sosyal destek sağlanıyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı hassasiyetle hareket ettiklerini ifade etti.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, belediye olarak sosyal destek faaliyetlerini planlı ve sistemli bir şekilde yürüttüklerini kaydetti. Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Ramazan bereketiyle geldi, güzelliğiyle geldi. İki ayrı araçla 12 mahallemizde büyüklerimize ulaşıyoruz. Ramazan ayında her gün 200 vatandaşımıza iftar yemeği ikramında bulunuyoruz. 200 haneye düzenli destek sağlıyoruz. Yemekleri ihtiyaç sahiplerimize ve desteklenmesi gereken büyüklerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Huzur ve sağlık içinde bayrama ulaşmayı nasip etsin."

Hacılar Belediyesi ekipleri tarafından iki ayrı araçla yürütülen organizasyon kapsamında, ilçedeki 12 mahallede yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştırılıyor. Her gün 200 kişilik iftar yemeği hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılırken, 200 haneye de düzenli sosyal destek sağlanıyor. Çalışmalar, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, insan onurunu esas alan bir yaklaşımla sürdürülüyor. Başkan Özdoğan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, dayanışma kültürünün Hacılar'da güçlü bir şekilde yaşatıldığını ifade etti.

Başkan Bilal Özdoğan ayrıca belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen desteklerin, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:47
14:35
14:13
13:52
13:13
13:09
