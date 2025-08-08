Hacılar Belediyesi Yaz Etkinlikleriyle Dolup Taşıyor

Hacılar Belediyesi; yaz aylarında ilçe sakinlerine ve misafirlere kültür ve eğlence dolu etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Her cuma ve cumartesi akşamı Hacılar Kafe Restoran'da gerçekleştirilen canlı müzik programları, vatandaşlara keyifli saatler yaşatıyor. Cumartesi günleri ise saat 14.00'te minikler için patlamış mısır eşliğinde sinema gösterimleri düzenlenerek çocuklara unutulmaz anlar yaşatılıyor. Etkinliklerin, yaz boyunca vatandaşların bir araya gelmesine ve sosyal hayatın canlanmasına vesile olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, her yaş grubuna hitap eden organizasyonlarla ilçenin kültürel hayatını zenginleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Özdoğan; "Canlı müzik programlarımızla hemşehrilerimize keyifli akşamlar, sinema gösterimlerimizle de çocuklarımıza unutamayacakları anlar yaşatıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu etkinliklerde bir arada olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Hacılar Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri bunlar ile sınırlı kalmıyor. Yaz boyunca devam eden yaz okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, futsal, taekwondo, geleneksel okçuluk, yüzme ve jimnastik olmak üzere dokuz farklı branşta çocuklara eğitim veriliyor. Sporun, sanatın ve eğlencenin bir arada yaşandığı bu yaz etkinlikleriyle Hacılar, hem çocuklar hem de yetişkinler için dolu dolu bir yaz geçirmenin adresi olmaya devam ediyor.