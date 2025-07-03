Hacılar Belediyesinden Yol Genişletme Projesine Devam

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Erciyes Mahallesi'nde yürütülen yol genişletme ve bağlantı düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, teknik ekipler eşliğinde yapılan saha ziyareti sırasında, özellikle Kışla Caddesi ile Kayseri Caddesi arasındaki bağlantıyı kolaylaştıracak ve trafiği rahatlatacak çalışmalarda önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

İstinat duvarı yapımıyla birlikte hem yolun genişlemesine imkan tanındığını hem de bölgedeki altyapı düzenlemelerinin büyük oranda tamamlandığını ifade eden Başkan Özdoğan, çalışmaların ardından üst yapı düzenlemelerinin de kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Trafik güvenliği ve mahalle içi ulaşım konforunun artırılması amacıyla yapılan bu çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Özdoğan; "Bu yaz ilçemizin birçok noktasında yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Erciyes Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu düzenleme ile hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak, yaşam kalitesine katkı sunacağız. İnşallah bu projeyi de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Altyapı kurumlarının koordinasyonuyla yürütülen çalışmaların ardından, ilgili ekiplerin üst yapı uygulamalarına başlayacağını belirten Başkan Özdoğan, yaz sezonu boyunca Hacılar genelinde devam edecek benzer projelerle ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ