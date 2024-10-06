Hacılar'da Taşkın Koruma Kanalları Çevresinde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar'da Taşkın Koruma Kanalları Çevresinde Çalışmalar Devam Ediyor

Hacılar\'da Taşkın Koruma Kanalları Çevresinde Çalışmalar Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sakar-Eşmecik Caddesi'nde DSİ tarafından tamamlanan taşkın koruma kanallarının çevresinde yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi. Yapılan düzenlemelerle bölgenin hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale geleceği vurgulandı.

06.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Sakar-Eşmecik Caddesi üzerinde DSİ tarafından yapımı tamamlanan taşkın koruma kanalları etrafında yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan taşkın koruma kanallarının ardından, yan yollar ve ana yol üzerindeki yaya yollarını düzenlemek için Hacılar Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bölgenin hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale geleceğini vurguladı. Başkan Özdoğan; "Sakar - Eşmecik Caddesi'nde, dörtkuyular mevkiindeyiz. Burada, kuzey istikametine doğru yaklaşık bir buçuk kilometrelik alanda çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için güvenli ve konforlu bir alan oluşturmak. Ayrıca, konutlarına ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın, ana yoldan rahat ve güvenli bir şekilde geçiş yapabilmelerini sağlamak adına yolların doğu ve batı kısımlarında gerekli düzenlemeler yapılıyor" dedi. Çalışmaların geniş kapsamlı olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Bu bölgede bordür, parke ve ağaçlandırma çalışmalarını bir arada yürütüyoruz. Hacılar'ın doğasına ve yeşiline uygun ağaçlandırma faaliyetleriyle, ilçemizi daha da güzelleştirecek adımlar atıyoruz. Sezonun sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah kazasız belasız bu süreci bitirmeyi Rabbim nasip eder. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başkan Özdoğan, Sakar - Eşmecik Caddesi'ndeki korkuluk inşaatlarının da hızla devam ettiğini ve bu çalışmalarda güvenlik önlemlerine büyük önem verildiğini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Taşkın Koruma Kanalları Çevresinde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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