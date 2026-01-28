Hacılar\'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yarıyıl tatiline özel olarak planlanan sosyal ve kültürel etkinliklerin aralıksız devam ettiğini belirterek, çocuklar ve gençler için hazırlanan programların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Yarıyıl tatili kapsamında Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, merkezin ilçenin sosyal, kültürel ve eğitsel hayatında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, "Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, ilçemizde her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yarıyıl tatili süresince çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği etkinlikleri özellikle önemsedik" ifadelerini kullandı.

Etkinlik programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin tatil sürecini verimli geçirebilmeleri için eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler planladık. Sinema gösterimleri başta olmak üzere farklı günlerde düzenlenen programlarla çocuklarımızı kültürel faaliyetlerle buluşturduk" diye konuştu.

Etkinlikler yarıyıl ile sınırlı kalmayacak

Yarıyıl tatilinin ardından sosyal faaliyetlerin devam edeceğini belirten Başkan Özdoğan, Ramazan ayı, bahar ve yaz dönemlerinde açık alan etkinliklerinin planlandığını ifade ederek, "Çocuklarımızla ve ailelerimizle birlikte, yılın her döneminde farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tüm Hacılar sakinlerini düzenlenen etkinliklere davet eden Başkan Özdoğan, programlara ilişkin güncel bilgilere Hacılar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ