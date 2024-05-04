Hacılar'da Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı İncelemeleri - Son Dakika
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Hacılar'da Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı İncelemeleri

Hacılar\'da Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı İncelemeleri

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı tamamlanan belediye hizmet binası ve hükümet konağında incelemelerde bulundu. Özdoğan, yeni binaların kısa sürede hizmete gireceğini belirterek ilçeye katkı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

04.05.2024 10:44  Güncelleme: 10:47
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Hacılar'da vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına yapımında sona gelinen ve açılış için gün sayılan belediye hizmet binası ve hükümet konağında incelemelerde bulunan Başkan Bilal Özdoğan, "İlçemize böylesi eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim, en kısa sürede bu binalarda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, geçen dönem yaptığı girişimler sonucunda İçişleri Bakanlığı kanalı ile yapımına başlanan belediye hizmet binası ve hükümet konağında incelemelere bulundu. Başkan Özdoğan, daha modern ve işlevsel olan yeni binaların kısa sürede hizmete gireceğini söyleyerek 'Hacılarımıza katkı yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Meclis üyeleri ile birlikte inşaat alanını inceleyen ve yeni hizmet binalarının Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Özdoğan, 'Hem hükümet, hem de belediye binamızın yapım çalışmalarında sona gelindi. Sayın Kaymakamımıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın en iyi imkanlar ve şartlarda hizmet alabilmesi için devletimiz, her türlü imkanını seferber etmiş durumda. Belediyemiz ve kaymakamlığımız olarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için burada olacağız. Rabbim şimdiden hayırlı etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı İncelemeleri - Son Dakika

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