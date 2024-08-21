Hacılar Karpuzseki Mahallesi'nde Sulu Tarımın Yükselişi - Son Dakika
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Hacılar Karpuzseki Mahallesi'nde Sulu Tarımın Yükselişi

Hacılar Karpuzseki Mahallesi\'nde Sulu Tarımın Yükselişi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzseki Mahallesi'nde sulu tarımın önemine dikkat çekerek, bölgedeki verimlilik artışını vurguladı.

21.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Adını daha önce hayvancılıkla duyuran Hacılar Karpuzseki Mahallesi şimdi de sulu tarımla yüzleri güldürmeye devam ediyor. Burada sulu tarımla uğraşan çiftçilerin yılda en az 2-3 ürün elde etmeleri mahsuldeki bolluğu ortaya çıkartıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, incelemeleri sırasında hayvancılık alanında önemli yol kat etmiş bir yer olan Karpuzseki'nin sulu tarım alanında da gözde bir yer olmaya aday olduğunu belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hayvancılıkla adını duyuran Karpuzseki Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları inceledi. Burada hemşerileri ile görüşen Başkan Özdoğan, sorunları yerinde inceleyerek çözüm için girişimlerde bulundu. Gezisi sırasında Karpuzsekisi'nde sulu tarımla uğraşan çiftçi Nihat Demir'i de ziyaret etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi'nde tarımla uğraşan Nihat Demir'i ziyaret ederek sulu tarım yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Sulu tarımın önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, bölgedeki verimlilik artışını vurguladı.

Başkan Özdoğan, Nihat Demir'in sulu tarım yaptığı tarlaları gezerek, alınan verimler hakkında bilgi aldı. Başkan Özdoğan, ziyaret sırasında şu açıklamalarda bulundu:

"Sulu tarımın kuru tarıma göre çok daha verimli olduğunu görüyoruz. Sulu tarım, tarımsal verimliliği artıran en önemli unsurlardan biri. Nihat Bey, yoncadan yılda beş kez olmak üzere, diğer tarım ürünlerinde de iki ila üç kez mahsul alıyor. Bu, sulu tarımın ne kadar büyük bir katma değer sağladığını gösteriyor. Çiftçimizi mutlu görmek, bizi de mutlu ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak, tarım arazilerinin sulanabilmesi için sondaj desteği, elektrik altyapısı için trafo desteği ve tarlalara ulaşım desteği sağlıyoruz. Karpuzsekisi, hayvancılıkta olduğu gibi tarımda da gözde bir bölge olmaya aday."

Başkan Özdoğan, sulu tarımın kuru tarıma göre çok daha verimli olduğunu ve bu alandaki çalışmalara desteklerinin süreceğini belirterek, bölgenin tarımsal potansiyelinin daha da artırılması için gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Yerel yönetimler olarak tarım arazilerinin sulanmasına destek vermek için sondaj, elektrik trafo desteği ve tarlalara ulaşım için yol desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Karpuzseki Mahallesi'nde Sulu Tarımın Yükselişi - Son Dakika

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