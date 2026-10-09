Haczedilen Caspian Airlines uçağı İstanbul\'dan 11 gün sonra Tahran\'a hareket etti

İranlı havayolu firması Caspian Airlines'ın İstanbul Havalimanı'nda haczedilen uçağı, 11 gün sonra Tahran'a girmek üzere havalandı.

Caspian Airlines'a ait EP-KPB kuyruk tescilli Boeing 737-524 tipi uçak, 11 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. İranlı havayolu şirketinin birlikte çalıştığı gözetim firmasına ait borçları nedeniyle haczedilen uçak, bugün saat 19.11'de IV9071 sayılı Tahran seferini gerçekleştirmek üzere kalkışını gerçekleştirdi. Öte yandan, İranlı firmaya ait uçağın haciz kararının kaldırılıp kaldırılmadığı ya da borcun ödenip ödenmediğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.