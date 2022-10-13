Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi

13.10.2022 15:00
Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi

Bilecik Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için 'Hafızlık İcazet Merasimi' gerçekleştirildi.

Bilecik Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için 'Hafızlık İcazet Merasimi' gerçekleştirildi.

Osmanlı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimi tamamlayan 8 öğrenci daha Kayı Boyu Camii'nde gerçekleştirilen merasimde icazet aldı. İcazet merasimine, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Bilecik Müftüsü Ali Erhun başta olmak üzere kurs hocaları, öğrenciler ve velileri katıldı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Müftüsü Ali Erhun, genç hafızları ve ailelerini tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Kur'an- ı Kerim ziyafetinin ardından konuşan Bilecik Müftüsü Ali Erhun, hafız olan öğrenciler başta olmak üzere hocalarını ve ailelerini tebrik etti. Hafızlığın rabbimizin özel bir ikramı olduğunu anlatan Müftü Ali Erhun, "Hafızlık unvanını almak ayrıcalıktır. Hafızlık rabbimizin özel bir ikramıdır. Bu yavrularımız rabbimizin özel kullarıdır. Kur'an-ı Kerim'in en büyük muhafızı hafızlardır. Kur'an-ı Kerim bu hafızlar sayesinde kıyamete kadar tek bir kelimesi dahi değişmeden kalacak olan bir kitaptır. Yeryüzünde saygı gösterilmesi gereken insanlardır hafızlar. Ayaklarının altını öpseniz revadır. O kadar şerefli ve güzel bir şeydir hafız olmak. Anne ve babalarını da kutluyorum. Bir anne babanın bundan daha güzel bir kazancı olamaz. Bilecik'te kız hafızlık Kur'an kursumuzu da açtık. Orada da hafızlarımız yetişmeye başladı. İnşallah bir sene sonra onların merasimlerini yapacağız. Bundan sonra hem erkeklerimiz hem de kızlarımız için bu merasimler olmaya devam edecek" dedi.

Müftü Erhun'un hafızlık duasını yaptırmasının ardından merasim sona erdi. - BİLECİK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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