Hakkari\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik makamında tebrikleri kabul etti.

Programa Vali Ali Çelik, vali yardımcıları, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Adalet Komisyon Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - HAKKARİ