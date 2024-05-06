Hakkari'de Hırsızlık Olayları Yüzde 80 Azaldı - Son Dakika
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Hakkari'de Hırsızlık Olayları Yüzde 80 Azaldı

Hakkari\'de Hırsızlık Olayları Yüzde 80 Azaldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 80 oranında azaldığını açıkladı. Vali Çelik, düzenlenen asayiş toplantısında yapılan brifinglerde, hırsızlık, dolandırıcılık, trafik kazaları ve suçla mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı. Vali, emniyet güçlerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

06.05.2024 16:34  Güncelleme: 16:35
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Hakkari Valisi Ali Çelik, 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 80 oranında azaldığını söyledi.

Vali Çelik, düzenlenen asayiş toplantısında Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum müdürleri ve birim amirleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda; 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan brifingler incelendi.

Vali Çelik, Hakkari'de 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 80 oranında, dolandırıcılık olaylarının yüzde 25 oranında, trafik kazalarının ise yüzde 13 oranında azalmasında, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 60 oranında artmasında, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 133 oranında artmasında, dönem içerisinde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 40 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Hırsızlık Olayları Yüzde 80 Azaldı - Son Dakika

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