Hakkari'de Kar Yığınları Şehir Dışına Taşınıyor

Yerel

Bir uçak kazası daha! Acil iniş sırasında pistten çıktı

Şara\'nın seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Tazminat istedi! Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı

Ülkedeki \'en ölümcül kaza\'nın ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Meclis\'i işaret etti! Özgür Özel\'den \'İmralı\' değerlendirmesi

Hakkari'deki kar yığınları şehir dışına taşındı

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, merkezde biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Hakkari'de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde biriken kar yığınları nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor. İş makinelerinin desteği ile çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını kamyonlarla kent dışına çıkartan ekipler, hummalı bir çalışma sergiliyor.

Zabıta ekiplerinin yol güvenliğini sağladığı merkezde, araçların giremediği cadde ve sokaklardaki karlar ise küreklerle temizleniyor.