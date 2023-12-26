Hakkari'de karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 271 yerleşim yerinde toplam bin 326 kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü.

Sorumluluk sahasındaki köy yollarında 7 gün 24 saat görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de kapanan 78 köy ve 193 mezra olmak üzere toplam 271 yerleşim yeri yolunu defalarca temizlemek kaydıyla toplam bin 326 kilometre karla mücadele çalışması yaptı.

Hakkari genelinde toplam 88 personel ve 97 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan köy ve mezra yolları kısa sürede ulaşıma açıldı. Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarının tamamını kısa sürede ulaşıma açan ekipler, şu an köy yollarında bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.