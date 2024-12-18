Hakkari'de Yol Genişletme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de Yol Genişletme Çalışmaları İncelendi

Hakkari\'de Yol Genişletme Çalışmaları İncelendi

Vali Yardımcısı Karadağ, köy yollarındaki genişletme ve stabilize çalışmalarını yerinde ziyaret etti.

18.12.2024 19:02
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, köy yollarında yapılan yol genişletme ve stabilize çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından il merkezine bağlı Ördekli, Kaymaklı ve Çaltıkuru grup köy yollarında sürdürülen 11 kilometrelik yol genişletme çalışmalarını ziyaret eden Karadağ, burada yürütülen çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.

Ardından Kırıkdağ köyüne bağlı Dereşaban Mezrası'nda tamamlanan 1,5 kilometrelik yol genişletme ve stabilize çalışmalarını da inceleyen Karadağ, çalışan personellere görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ördekli Köyü Muhtarı Necmettin Yalçın ve Kırıkdağ köyü sakinleri ise, köylerinde gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Yol Genişletme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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