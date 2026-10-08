Hakkari Derecik\'te Yolgeldi Mahallesi\'nde imeceyle evin damı toprakla kapatıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde köklü geçmişe sahip imece kültürü ev inşaatı yapımında da devam ediyor.

İlçenin Yolgeldi Mahallesi'nde ev inşa eden bir vatandaşın damının toprakla kapatılması için çağrıda bulunması üzerine vatandaşlar hemen harekete geçti. "Komşumuzun işi bizim işimizdir" şiarıyla bir araya gelen her haneden en az bir fert, ev sahibine destek olmak için sahaya indi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda mahalle sakinleri, el arabalarıyla taşıdıkları toprağı evin damına çıkararak eşit bir şekilde serdi. Derecik Belediyesine ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarla mahalle halkının yükü hafifletildi ve işler kısa sürede tamamlandı.

Maddi imkanları kısıtlı ailelerin ev inşa süreçlerinde birbirlerine omuz vermesi, bölgede geçmişten bugüne yaşayan imece geleneğinin canlılığını koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmaya katılan mahalle sakinleri, bu dayanışmanın sadece bir inşaat faaliyeti olmadığını belirterek; komşuluk, yardımlaşma ve birlik beraberlik bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mahalle İmamı Orhan Erden, imece kültürünün yaşatılmasının toplumsal bağlar açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Bu kadim geleneğin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erden, özellikle gençlerin bu tür dayanışmalara aktif katılım sağlamasının, kültürel değerlerin geleceğe taşınmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Yolgeldi Mahallesi'nde sergilenen bu örnek dayanışma, Anadolu'nun köklü yardımlaşma ve komşuluk kültürünün Derecik'te tüm canlılığıyla devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.