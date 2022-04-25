Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu

25.04.2022 20:40
Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, kentin değişik mahallelerdeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, kentin değişik mahallelerdeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ile birlikte kentin değişik noktalarında bulunan şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Vali Yardımcısı Kılıç, ailelere Vali İdris Akbıyık'ın selamlarını iletti. Çocuklara değişik hediyeler veren Vali Yardımcısı Kılıç, onlarla bir süre sohbet ederek yakından ilgilendi. Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Vali Yardımcısı Kılıç, ailelerin tüm taleplerini not alarak gereğinin yapılacağını söyledi.

Ziyaretlerde memnun olduklarını ifade eden şehit ve gazi aileleri, kendilerini yalnız bırakmayan Hakkari Valiliği yetkililerine teşekkür ettiler. Kıbrıs Gazileri, Arafat Taş ve Ahmet Onay ise, gazi maaşları arasındaki farklılığın düzeltilmesini stediler. - HAKKARİ

Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu
Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu
Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu
Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu
Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu

YORUMLAR
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Emre Kılıç, Hakkari, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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