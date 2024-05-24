Hakkari Valisi Ali Çelik, Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatını inceledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatını inceledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Seyit Taha Erkek Kur\'an Kursu inşaatını inceledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesine bağlı Çalışkanlar köyünde yapımı devam eden Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Çelik, kursun planlanan öğrenci kapasitesi ve inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve en kısa sürede tamamlanması için destek vereceğini belirtti.

24.05.2024 10:58
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesine bağlı Çalışkanlar köyünde yapımı devam eden Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, beraberindekilerle Şemdinli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Son olarak Çalışkanlar köyünde yapımı devam eden Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çelik; sınıflar, yatakhane, mescit, öğretmen ve misafir odası gibi alanlara sahip ve yaklaşık 200 öğrenci kapasiteli olacak şekilde planlanan kursun devam eden inşaat çalışmaları hakkında İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'den bilgi aldı.

Vali Çelik, kurs inşaatının en kısa sürede tamamlanması için imkanlar dahilinde elinden gelen desteği vereceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatını inceledi - Son Dakika

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