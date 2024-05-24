Hakkari Valisi Ali Çelik, Seyit Taha Erkek Kur\'an Kursu inşaatını inceledi

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesine bağlı Çalışkanlar köyünde yapımı devam eden Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, beraberindekilerle Şemdinli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Son olarak Çalışkanlar köyünde yapımı devam eden Seyit Taha Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çelik; sınıflar, yatakhane, mescit, öğretmen ve misafir odası gibi alanlara sahip ve yaklaşık 200 öğrenci kapasiteli olacak şekilde planlanan kursun devam eden inşaat çalışmaları hakkında İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'den bilgi aldı.

Vali Çelik, kurs inşaatının en kısa sürede tamamlanması için imkanlar dahilinde elinden gelen desteği vereceğini belirtti. - HAKKARİ