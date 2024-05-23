Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika
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Yerel

Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların taleplerini dinliyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların taleplerini dinliyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin değişik noktalarında vatandaşların taleplerini dinlemek için vatandaşlarla bir araya geliyor. Vali Çelik, vatandaşların sorunlarını dinleyerek devletin imkanları dahilinde çözüm bulmaya çalışacağını belirtti.

23.05.2024 09:45
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Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin değişik noktalarında vatandaşın taleplerini dinledi.

Hafta içi ve hafta sonu fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinliyor. Vali Çelik'in etrafını saran vatandaşlar taleplerini rahatlıkla kendisine anlatmanın mutluluğunu yaşadılar.

Vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, "Devletimizin imkanları dahilinde hemşehrilerimizden gelen talepleri yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika

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