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Haliliye Belediyesi'nden Vatandaşlara Ücretsiz Kamelya, Bank ve Piknik Masaları - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi'nden Vatandaşlara Ücretsiz Kamelya, Bank ve Piknik Masaları

Haliliye Belediyesi, Ahşap ve Metal İş Atölyesi ile ürettiği kamelya, bank ve piknik masalarını vatandaşların hizmetine sunuyor. Atölyelerin sayısı her geçen gün artarken, üretim çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

Haliliye Belediyesi\'nden Vatandaşlara Ücretsiz Kamelya, Bank ve Piknik Masaları
23.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:20
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Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile "üreten belediye" anlayışının benimsendiği Haliliye'de atölyelerde seri üretim devam ediyor. Ahşap ve Metal İş Atölyesi ile üretilen kamelya, bank ve piknik masaları vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ahşap ve Metal-İş Atölyesi ile kendi kamelya, bank ve piknik masalarını üretiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla kurulan atölyelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda; şehre kazandırılan kamelya, bank ve piknik masalarının Belediye bünyesinde üretilmesi için kurulan Ahşap ve Metal İş Atölyesinde hem hizmette hızlı işleyiş hem de tasarruf sağlanıyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından kaynak, boyama ve montaj aşamalarından geçirilen kamelya, bank ve piknik masaları, kullanımına sunulmak üzere hazır hale getiriliyor. Vatandaşların aileleriyle daha rahat ve keyifli vakit geçirilebilmesi için yeni yaşam alanları sunulan parklara kazandırılan kamelya, bank ve piknik masaları son olarak parklara monte ediliyor. Ahşap ve Metal-İş Atölyesinde ustaların özverili çalışmasıyla üretilen kamelyalar ile dışa bağlılık minimum düzeye indirilirken, çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Haliliye Belediyesi ile üretimin durmadığı atölyede kamelya, bank ve piknik masalarının sayısı hızla artarken, çalışmaların ise periyodik olarak devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi'nden Vatandaşlara Ücretsiz Kamelya, Bank ve Piknik Masaları - Son Dakika


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