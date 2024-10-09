Halk Ege Et Selçuk'ta Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Halk Ege Et Selçuk'ta Hizmete Açıldı

Halk Ege Et Selçuk\'ta Hizmete Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nın projelerinden biri olan Halk Ege Et, Selçuk'ta hizmete alındı. Çine ilçesindeki mezbahada işlenen etler, Selçuk Belediyesi tarafından sunuluyor.

09.10.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hizmete açılan, güvenilir ve ekonomik ürünleri halka sunmayı amaçlayan Halk Ege Et'in ürünleri farklı şehirlerde de vatandaşlar ile buluşuyor. Aydın ve İzmir'de mağazaları bulunan, kaliteli hizmeti uygun fiyatlar ile vatandaşlara sunan Halk Ege Et ürünlerinin satışı Selçuk ilçesinde de başladı.

Hizmet ve projeleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm Türkiye'de örnek gösterilen Başkan Çerçioğlu'nun bir projesi daha farklı bir şehirde vatandaşlar ile buluşuyor. Halk Ege Et'in Çine ilçesinde bulunan mezbahasında işlenen etler, Selçuk Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Mark-Et'te Selçuklulara sunuluyor.

Başkan Çerçioğlu: "Belediyelerimizin güç birliği ile kazanan halkımız olacak"

Belediyelerin güç birliği ve ortak projeleri ile vatandaşlara uygun, kaliteli ve güvenilir hizmeti ulaştırmak için çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ımıza, hemşehrilerimize kazandırdığımız projelerimizi, hizmetlerimizi farklı il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız ile de buluşturuyoruz. Farklı belediyelerimizle kurduğumuz iş ve güç birliği ile kazanan vatandaşlarımız oluyor. Sosyal belediyeciliği tüm Türkiye'ye yaymak için çalışmaya, vatandaşlarımıza güvenilir, kaliteli ve ekonomik hizmeti ulaştırmak için birlik olmaya devam edeceğiz. El ele, omuz omuza vererek Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere koyduğu hedef doğrultusunda daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halk Ege Et Selçuk'ta Hizmete Açıldı - Son Dakika

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