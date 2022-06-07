Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti - Son Dakika
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Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti

07.06.2022 09:44
Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkında Bozüyük halkına müzik ziyafeti sunuldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkında Bozüyük halkına müzik ziyafeti sunuldu.

Gecede Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel ve Türk Halk Müziği korosu birbirinden güzel türküler seslendirdi. Koroyu Müzik Öğretmeni Arzu Elmacı yönetti. Ayrıca gitar öğretmeni Serhan Kurt ve gitar öğrencileri, gitar öğretmeni Salimcan Kahraman, bağlama öğretmeni Doğan Bozarslan, piyano öğretmeni Can Uyar ve yine gitar öğretmeni Turhan Meram gecede sahne aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam konser ile ilgili olarak "Konser programımızda emeği geçen tüm müzik öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize, gecede bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti
Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti
Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti
Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Fatih Sultan Mehmet, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halk Eğitimi Merkezi'nden müzik ziyafeti - Son Dakika

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