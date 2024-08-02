Halk Gününde Tekerlekli Sandalye Talebi Karşılandı

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Halk gününde yatağa bağımlı yaşayan babası için tekerlekli sandalye istedi. Talebe kayıtsız kalmayan Başkan Dr. Ertuğrul Tetik kendi elleri ile tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Her hafta Çarşamba günü başkanlık makamında gerçekleştirilen Halk Gününde yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren ve yüzde 90 bedensel engelli raporu bulunan hasta olan babası Hasan Hüseyin Ekiz için tekerlekli sandalye talebinde bulunan Emine Güven'e Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik kayıtsız kalmadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Emine Güven Geçtiğimiz hafta halk gününde Başkanlık makamına gelerek yürüteçle yürüyebilen Annesi ve yıllardır demans hastası yatağa bağımlı 84 yaşındaki babasının durumunu anlatarak tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik anne ve babasının bakımını üstlenen Emine'nin talebi için ekibine gerekli talimatları verdi. Kısa süre içerisinde temin edilen manüel tekerlekli sandalyeyi kendi elleri ile aileye teslim eden Başkan Tetik, aileyle bir süre sohbet etti. İstek talepleri için her zaman yanlarında olduklarını belirten Tetik, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini vurguladı. Tetik, toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında, destekçileri olmaya devam edeceklerini söyledi.

Talebinin karşılama noktasında büyük bir duyarlılık gösterildiğini belirten Emine Güven; "Babam yatalak olduğu için odadan dışarıya çıkamıyordu. Babamı ve Annemi başkanımızın bize getirdiği tekerlekli sandalye ile bu odadan dışarı çıkarabileceğim. Aile olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzu, kelimelerle ifade edemiyorum. Ertuğrul Başkanımıza göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN