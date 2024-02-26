Haluk Levent, Kuşadası Belediyesi Halk Konserinde Hayranlarıyla Buluştu

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Haluk Levent, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde hayranlarıyla buluştu. İlçelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanatçıya teşekkür plaketi verdi.

Kuşadası Belediyesi'nin gerçekleştirdiği halk konserinde Haluk Levent sahne aldı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde, önce DJ Kadir Çetin performansını sergiledi. Ardından sahne alan Haluk Levent, şarkılarını Kuşadalılar için söyledi.

Yoğun ilgi gören konserde meydana sığmayanlar, konseri Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünden takip etti.

Konserde Haluk Levent'e teşekkür plaketi veren Günel, "Özlediğimiz Kuşadası gecelerinden birini daha yaşadık. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirdiğimiz konserimizde binlerce hemşehrimiz ile Haluk Levent'in şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece geçirdik. Bu geceyi güzelleştiren tüm hemşehrilerime teşekkürler. Birlikte doyasıya eğleneceğimiz nice günlere" diye konuştu.