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Hamile anne adaylarına eğitim - Son Dakika

Hamile anne adaylarına eğitim

24.12.2021 14:40
Hamile anne adaylarına eğitim

Menteşe Belediyesi bünyesindeki bir doğum koçu hemşiresi ve bir bebek hemşiresi ile verilen yüz yüze eğitimlerde anne adayları;

Menteşe Belediyesi bünyesindeki bir doğum koçu hemşiresi ve bir bebek hemşiresi ile verilen yüz yüze eğitimlerde anne adayları; doğal doğum ve doğal doğumu destekleyen egzersizler, anne sütü ve yeni doğan bakımı eğitimleri alırlarken, gebelik ve doğum sonrası psikolojik danışma hizmetinden de yararlanabiliyorlar.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Annenin ve bebeğin gebelik döneminde sağlıklı olması, rahat bir doğum süreci geçirmesi temel amacıyla anne adaylarına eğitim veren doğuma hazırlık kursumuzda pandemi sonrasında yüz yüze eğitimler tekrar başladı. Toplam 2 derslik uygulamalı olarak verilen eğitimlerde anne adaylarına doğum sürecinin yanında, bebek bakımı ile ilgili de dersler veriliyor. Anne adayları ayrıca gebelik ve doğum sonrasında da psikolojik danışma hizmeti alabiliyorlar" diye konuştu.

Gebe Okuluyla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler Menteşe Belediyesi'nin 214 48 80 - (Dahili) 6610 numaralı telefonundan iletişime geçebiliyorlar. - MUĞLA

Hamile anne adaylarına eğitim
Hamile anne adaylarına eğitim
Hamile anne adaylarına eğitim

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Bahattin Gümüş, Gebelik, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hamile anne adaylarına eğitim - Son Dakika


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