Harmanşah: "Herkes bir gün 'tır'cı olacak" - Son Dakika
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Harmanşah: "Herkes bir gün 'tır'cı olacak"

06.07.2022 10:00
Harmanşah: "Herkes bir gün 'tır'cı olacak"

Can Harmanşah, Niğde'den Amerika'nın Ohio eyaletine uzanan hikayesiyle sosyal medyada fenomen oldu.

Can Harmanşah, Niğde'den Amerika'nın Ohio eyaletine uzanan hikayesiyle sosyal medyada fenomen oldu. Amerika'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tır şoförlüğü yapmaya başlayan Harmanşah, Amerika'da kurduğu tır okulunu hatırlatarak, "Herkesi bir gün tırcı olacak" dedi.

YouTube videolarıyla tanınan Can Harmanşah, etkileyici yaşam öyküsüyle sosyal medyadaki takipçi kitlesini her gün genişleten bir fenomen. 1992, Niğde doğumlu olan Harmanşah, memleketinde gündelikçi olarak çalışırken üniversite eğitimi için Eskişehir'e gitti. Okula uyum sağlayamayan Harmanşah, kız arkadaşından da ayrılınca geleceğine dair önemli bir karar alarak yurtdışının yolunu tuttu.

İflas edince tır şoförü oldu

Farklı ülkelerdeki iş denemelerinin ardından ABD'ye yerleşen Can Harmanşah, hem üniversite okudu hem de işletme alanında yüksek lisans yaptı. Ardından gezi turları düzenleyen bir şirket kuran genç girişimci, korona virüs pandemisi nedeniyle iflas edince tır şoförlüğü yapmaya karar verdi ve bu alanda eğitim aldı. Bir süre şoförlük yaptıktan sonra elde ettiği birikimle işlerini büyüten Can Harmanşah, önemli bir adım daha attı ve tır şoförlüğü eğitimleri veren bir okul açtı.

"Öğrencilerimin büyük bölümü Türk"

"Herkes bir gün tır'cı olacak" diyen Can Harmanşah, açtığı okula gelenlerin büyük bölümünün Amerika'ya yerleşen Türkler olduğunu söyledi: "Sağladığı maddi kazancın fazla olması nedeniyle tır şoförlüğü Amerika'daki göçmenler için gözde bir meslek. O nedenle okulumuza ilgi büyük. Öğrencilerimizin yüzde 90'ı da Türkler. Ben geçmişte çok zorluk çektiğim için elimden geldiğince herkese, özellikle de Türklere yardımcı olmaya çalışıyorum."

Hayale giden yolda bir basamak"

Deneyimlerini sadece öğrencileriyle değil, hazırladığı videolarla sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşan Can Harmanşah, YouTube'dan elde ettiği gelirle de önemli bir girişimde bulundu. Harmanşah, Amerika'ya gitmek isteyen Türkler için Ankara'da bir danışmanlık şirketi kurdu. Öğretmen, mimar gibi iyi eğitimli birçok Türk'ün ABD'de tır şoförlüğü yapmak istediğini dile getiren Harmanşah, "Birçok kişi bu mesleği hayallerine ulaşmalarını sağlayacak parayı kazanmak için bir basamak olarak görüyor. Bu işin bir avantajı da Amerika'yı gezme imkanı sunması. Ayrıca tır şoförlüğü burada saygın bir meslek. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenlere rahatlıkla önerebilirim" dedi. - NİĞDE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Niğde, Ohio, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Harmanşah: 'Herkes bir gün 'tır'cı olacak' - Son Dakika

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