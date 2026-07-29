Hasan Usta'nın Lastik Tamirciliği - Son Dakika
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Hasan Usta'nın Lastik Tamirciliği

Hasan Usta\'nın Lastik Tamirciliği
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Perşembe'de 55 yıldır lastik tamiri yapan Hasan Usta, çırak bulamamaktan şikayetçi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde lastik tamircisi Hasan Usta, yarım asrı aşan meslek hayatını aynı heyecanla sürdürüyor. Çıraklıktan başlayarak kendi iş yerini açan Hasan Usta, mesleğini severek yaparken, en büyük üzüntüsünün ise yetiştirecek çırak bulamamak olduğunu söyledi.

İlçede uzun yıllardır lastik tamirciliği yapan Hasan Usta (74), ilerleyen yaşına rağmen her gün yaklaşık 5 metrekarelik iş yerinin kapısını açarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Çalışma hayatına muavin olarak 1960'lı yıllarda başlayan Hasan Usta, 55 yıldır lastik tamircisi olarak çalışırken, yıllar içinde değişen yaşam tarzı nedeniyle gençlerin el sanatlarına ilgi göstermediğini belirtti.

"1960'lı yıllarda çırak olarak başladım"

Hasan Usta, askere gidip geldikten bir süre sonra seyyar olarak lastik tamir yaptığını, sonrasında ise kendi iş yerini açtığını belirterek, "O günden bu yana da çalışmaya da devam ediyorum. Buradan çift yol geçince bir akrabamızdan bu dükkanı aldım, o günden bu yana çok şükür devam ediyorum" dedi.

"Bedava veriyorum desem yine istemiyorlar"

Lastik tamirciliğine ihtiyaç olduğunu ancak gençlerin istemediğini belirten Usta, "Ben burada sadece lastik tamiratı yaparım, başka da bir iş yapamam. Gençlere örnek olmak istiyorum ama onlara 'burada çalışın, bedava veriyorum' desem almıyorlar. Ellerinde parke taşı gibi telefon, modaya uymuşlar, marka giyinmek istiyorlar. Benim tulumum 200 lira. Ben bu meslekten zevk alarak çalıştım. Çırak yetişmiyor, ücretsiz versem yine istemiyorlar. Bunu kirli bir iş diye istemiyorlar ama burada su var, lastiği tamir et bu kadar" diye konuştu.

Müşterilerinin kendisini sevdiğini belirten Usta, lastik tamirciliğini para için değil, zevk için severek yaptığını, geçmiş yıllarda birlikte çalıştığı arkadaşlarının vefat ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Hasan Usta, Perşembe, Yaşam, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasan Usta'nın Lastik Tamirciliği - Son Dakika

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