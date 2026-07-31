Hasköy Belediyesi’nden sivrisinek ve haşerelere karşı yoğun mesai

Muş'un Hasköy Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sinek ve sivrisinek gibi haşerelerden etkilenmemesi için ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.

Hasköy Belediye ekipleri, mahallelerin yanı sıra ovada tek başına bulunan evlerin çevresinde de ilaçlama yaparak kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Ekipler, özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını gece saatlerinde yoğunlaştırdı. İlçe merkezindeki tüm mahallelerde gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, kırsalda bulunan müstakil evleri de kapsıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, belediyeciliğin temel anlayışının vatandaşa hizmet olduğunu belirterek,"Halka hizmet en asli görevimizdir. Amacımız, vatandaşlarımızın yazın bunaltıcı sıcaklarla mücadele ederken bir de sinek ve sivrisinek sorunu yaşamamasıdır. Bu nedenle ekiplerimiz ilçe genelinde, mahalle mahalle ve ovada tek başına bulunan evlerimizin çevresinde dahi ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir" dedi.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca ilaçlama çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.