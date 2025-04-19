Hastalanan Yolcuya Otobüs Şoförü Hızla Müdahale Etti

Haber: Metin NİŞANCIK

(SAKARYA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşım otobüsünde rahatsızlanan bir vatandaş, hattan çıkan otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Epilepsi krizi geçirdiği belirlenen ve ilk sağlık müdahalesi otobüs içinde yapılan vatandaş, tedavinin ardından taburcu edildi.

Olay 18 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşti. 9-A adlı Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında direksiyon başında olan Emre Ateş, güzergahı üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde bir yolcu aniden fenalaştı. Daha sonradan epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular şoför Emre Ateş'e durumu bildirerek hastaneye yetiştirilmesini istedi.

Hattan çıktı, hastaneye gitti

Durumun aciliyeti üzerine şoför Emre Ateş, hızla hareket amirliğini arayarak durumu bildirdi ve hattından çıkarak otobüsü en yakın hastaneye doğru sürdüğünü söyledi. Kısa süre içerisinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen vatandaşa ilk müdahalede sağlık ekipleri tarafından otobüs içerisinde yapıldı.

İlk müdahale sonrası sedyeyle hastaneye taşınan yolcunun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan müdahalelerden sonra vatandaşın taburcu olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rahatsızlanan yolcuyu hızla hastaneye yetiştiren belediye otobüsü şoförü Emre Ateş ise diğer yolcular tarafından tebrik edildi.