Hastane Yönetiminden Jandarma Komutanına Ziyaret

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Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, İşletme Müdürü Saadet Gülbay ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sema Küçükosman görevine yeni atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'a yeni görevinde başarılar dilerken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ise Özel İmperial Hastanesi yönetimine ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - TRABZON