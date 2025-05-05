Hastanede Mutluluğa İmza Attılar - Son Dakika
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Hastanede Mutluluğa İmza Attılar

Hastanede Mutluluğa İmza Attılar

Düzce'de bel fıtığı nedeniyle hastanede yatan Osman Dilek ve Filiz Çetin, nikahlarını hastanede kıydı.

05.05.2025 14:44
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Düzce(İHA) – Düzce'de bel fıtığı şikayeti ile hastaneye yatan ve bir dizi operasyon geçiren Osman Dilek, Filiz Çetin ile özel gün olarak seçtikleri tarih operasyon sonrasına gelince nikahlarını Düzce Üniversitesi Hastanesinde kıydılar. Mahalle muhtarının kıydığı nikahtan sonra gelin ve damat hastane odalarını gezip diğer hastalara hem nikah şekeri verdiler hem de şifa dilediler.

Düzce'de 1,5 yıl önce tanışan 44 yaşındaki Osman Dilek ve 38 yaşındaki Filiz Çetin evlenmeye karar verdi. Nikahları için özel bir tarih isteyen Dilek çifti 5 Mayıs 2025 tarihinde karar kıldı. Ancak damat Osman Dilek bel fıtığı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Hastanesine yattı. Bir dizi operasyon geçiren damat Osman Dilek, nikah için kararlaştırılan tarihte hastanede olduğu için nikahları da hastane odasında kıyıldı. Bağımlılıkla Mücadele Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği'nin (BAMYAD) organize ettiği ve Doğanlı Muhtarı Aydın Bulut'u kıydığı nikahtan damat Osman Dilek ve gelin Filiz Çetin, evlenmeyi kabul ediyor musunuz? sorusuna "evet" cevabı verdiler. Ardından alkışlar eşliğinde nikah cüzdanını teslim aldılar.

Damat Osman Dilek; "Bugün mutluluğa imza attık. İkinci baharımızı yaşamak için evlendik. Biz aslında bugünün tarihini bekliyorduk. Birkaç sefer şartlar gereği nikah tarihi değişti. Evde yapacaktık, düğün salonu derken en son hastanede oldu. Nasip böyleymiş diyelim. 4 ameliyat geçirdim normalde dünde bir ameliyat olacaktım ama gerek kalmadı" dedi.

Gelin Filiz Çetin, 1,5 yıl önce tanıştıklarını belirterek "Nikahımız anca oldu. 05.05.2025'i bekledik oda bugün oldu. Hastanedeyiz dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.

Nikahın ardından gelin ile damat oda oda dolaşarak nikah şekeri dağıttılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hastanede Mutluluğa İmza Attılar - Son Dakika

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