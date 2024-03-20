Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan\'da 6 Şubat Mesire Alanı\'nı açtı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırıkhan ilçesinde 50 bin 66 metrekare alanda kurulan 6 Şubat Mesire Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Asrın felaketinde yaraların sarıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Lütfü Savaş, Kırıkhan halkının eğlenceli bir vakit geçireceği sosyal bir mirasa daha imza attı. 6 Şubat Mesire Alanı ismi verilen ve 50 bin 66 metrekare alanda kurulan mesire alanının açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.
Açılış öncesinde vatandaşlara seslenen Savaş, depremden zarar gören, evi olmayan ve hak sahibi olamamış yeni çiftlere konut projesi başlatacağının sözünü verdi. İlk etapta bin adet sosyal konut yapılacağını ifade eden Savaş, sağlam konutların yanı sıra altyapıda eksik olan bölgelerin de tamamlanacağını söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle mesire alanının açılışı gerçekleştirildi.
İncirli ve Demirkonak mahallelerinde yaptığı ziyaret sırasında eşitlik ilkesine önem verdiğini belirten Savaş, "Biz mezhep ve din fark etmeksizin kutsal değerlere sahip çıkarak eşit hizmetler gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz insan odaklı ve Hatay'ı kalkındıracak projeleri hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.
"Bütün Hatay'ın Belediye Başkanıyım"
Camuzkışlası Mahalle sakinleri ile köy kahvesinde bir araya gelen Savaş, "10 yıl önce bu yola yürümeye başlarken, eşitlik, adalet ve kardeşlik değerlerimiz için yola çıktık. Kimseye 'oy verdi', 'vermedi' demiyorum. Bütün Hatay'ın Belediye Başkanıyım" dedi.
15 ilçe 593 mahallenin tamamında hizmetler geçekleştirildiğini savunan Savaş, bölgede yaşanan sorunların ve vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, bugüne kadar yapılan projelerin bundan sonra yapılacak hizmetlerin teminatı olduğuna dikkat çekti. - HATAY
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
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