Hatay Büyükşehir'den Toplu Sünnet Töreni

Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya alanında toplu sünnet töreni düzenledi.

Hatay'ın ana vatana katılış etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreni bu yıl EXPO 2021 Hatay'ın Antakya alanında yapıldı. Hastanede steril bir ortamda yapılacak olan sünnet öncesinde çocuklar palyaço, EXPO maskotları Defne ve Zeytin eşliğinde doyasıya eğlendi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da toplu sünnet şölenine katılarak çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Düzenlenen törende konuşan Savaş, "23 Temmuz bizim için çok önemli bir gün. Hatay'ın ana vatana katılışı etkinliklerinin ilkini çocuklarımızla yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı ve güzel gelecek diliyorum. Umarım her şey gönüllerince olur. Evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir törende yaptığı konuşmada "Bugün Hataylıların gurur günü. 18 yıl Fransız işgaline karşı mücadele etmiş şerefli insanların çocuklarıyız. Bu anlamlı günde çocuklarımıza ve ailelerimize bu imkanı sağlayan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da sünnet olan çocuklara hayırlı olması temennisinde bulunarak sağlıklı bir ömür diledi. EXPO'21 Hatay'da düzenlenen şölende sünnet olan çocukların aileleri de yapılan bu organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

220 ÇOCUK STERİL ORTAMDA SÜNNET OLACAK

Bu yıl toplu sünnet şöleninden 220 çocuk faydalandı. Şölene ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur da katılarak çocuklara futbol topu ve oyuncak gibi hediyeler dağıttı.