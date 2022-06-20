Çöğürlü Mahallesi'nde evinin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı - Son Dakika

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