Hatay'da 2026-2027 kış mevsimi tedbirleri Vali Masatlı başkanlığında görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 2026-2027 kış mevsimi tedbirleri Vali Mustafa Masatlı başkanlığındaki koordinasyon kurulu toplantısında görüşüldü. Toplantıda kar, don, sel ve fırtınaya karşı hazırlıklar ile ulaşımda olası aksaklıklara yönelik koordinasyon ele alındı.
Hatay'da 2026-2027 kış mevsiminde alınacak tedbirlerin ele alındığı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.
İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda kar yağışı, don, sel ve fırtınaya karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklar ve kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı.
Kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımın ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesi ve gerekli hazırlıkların titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
Kaynak: İHA
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