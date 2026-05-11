Hatay\'da "Afette Hatay Modeli" paneli başladı

Hatay'da kamu kurumlarının iş birliğiyle düzenlenen "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı" başladı.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) iş birliğiyle düzenlenen panel, MKÜ konferans salonunda düzenlenen açılış programıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden ihya, inşa ve imar sürecinin yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda şehrin hafızasını, umudunu ve geleceğini yeniden ayağa kaldırma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Depremin ilk anlarından itibaren sahada görev yaptığını belirten Masatlı, Hatay'da büyük yıkımın yanı sıra devlet-millet dayanışmasının ve yeniden ayağa kalkma iradesinin de ortaya çıktığını vurguladı.

Program kapsamında afet yönetimi, kriz koordinasyonu, acil müdahale süreçleri, kentsel dirençlilik, yeniden inşa, toplumsal iyileşme, altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi başlıkların bilimsel ve uygulamalı yönleriyle ele alınacağı bildirildi.

Vali Masatlı, Afette Hatay Modeli'nin yalnızca yapıları değil insanı ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan bütüncül bir yaklaşım olduğunu ifade etti. - HATAY