Hatay\'da askeri helikopter hareketliliği

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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri helikopter hareketliliği yaşanıyor.
Reyhanlı'da bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopter, daha sonra Hatay istikametine doğru gözden kayboldu. Dün gece de helikopter hareketliliği yaşandığı öğrenildi. - HATAY
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