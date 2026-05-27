Hatay\'da deprem şehitliğinde buruk Kurban Bayramı

27.05.2026 10:34  Güncelleme: 10:38
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarları Kurban Bayramı'nda karanfil ve dualarla anıldı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlığa akın ederken, 12 yaşındaki Şahabettin Hariri enkazdan 6 gün sonra kurtulduğunu ve ailesini kaybettiğini anlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hüzünlü geçen Kurban Bayramı'nda depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılarak, dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da depremde yakınını kaybeden vatandaşlar Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığına akın etti. Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara çiçek fidesi dağıttı. Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecek. Depremde babasını, annesini ve 2 kardeşini kaybeden 12 yaşındaki Şahabettin Hariri, her zaman gelip mezarlarında dualar okuduğunu söyledi.

"Yeğenimi 7 gün sonra enkazdan çıkarttık, aileden sadece yeğenim kaldı ve bizde tek yaşıyor"

Depremde kaybettiği abisinden emanet olan yeğeniyle mezarlığa ziyarete gelen Ömer Hariri, "Depremde abimi, yengemi ve 2 yeğenimi kaybettim. Depremde sağ çıkan bir yeğenim kaldı. Yeğenimi 7 gün sonra enkazdan çıkarttık. Aileden sadece yeğenim kaldı ve bizde tek yaşıyor. Ben amcası oluyorum. Her zaman buraya geliyoruz. Abimi kaybettiğim için bayram zor geçiyor. Üzgünüz ve çok özlüyoruz. Sadece her bayramda değil, her zaman geliyoruz. Oğlunu getiriyorum ve burada dualar okuyorum" dedi.

"Depremde babamı, annemi ve 2 kardeşimi kaybettim, her zaman geliyorum ve dualar ediyorum"

Depremde ailesini kaybedip 6 gün sonra enkazdan kurtulan 12 yaşındaki Şahabettin Hariri, "Deprem olduğuna uyandık ve kapıya doğru koştuk. Birdenbire bina çöktü. Benim babam enkazda altında dördüncü gün öldü. Ben enkaz altında 6 gün kaldım. Depremde babamı, annemi ve 2 kardeşimi kaybettim. Her zaman geliyorum ve dualar ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

