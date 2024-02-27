Hatay'da depremzedelere konut ve iş yeri projesi başlıyor - Son Dakika
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Hatay'da depremzedelere konut ve iş yeri projesi başlıyor

Hatay\'da depremzedelere konut ve iş yeri projesi başlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Konsorsiyumu tarafından yürütülen projede, 450 konut ve 84 iş yerinin temeli atılacak. Konutlar dezavantajlı vatandaşlara uygun taksit ve ödeme koşullarıyla tahsis edilecek.

27.02.2024 18:36  Güncelleme: 18:58
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Depremin vurduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ve Hollanda Konsorsiyumu tarafından yürütülen proje kapsamında 450 konut ve 84 iş yerinin temeli atılacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, konutların ve iş yerlerinin dezavantajlı vatandaşlara uygun taksit ve ödeme koşullarıyla tahsis edileceğini söyledi.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremin ilk gününden itibaren afetzede vatandaşların yanında olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hollanda'da yürüttüğü çalışmalar sonucunu verdi. Hatay'da afete dayanıklı 450 konut ve 84 iş yerinden oluşan modüler mahalle inşa etmek üzere çalışmalar yürüten HBB ve Hollanda Konsorsiyum heyeti Hatay'da bir araya geldi. Hatay Planlama Merkezinde yapılan toplantıda HBB heyetine Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan başkanlık etti. İki gün süren toplantılara Hollanda'nın Türkiye Büyükelçiliği Ticari Ataşeliği, Hollanda İşverenler Birliği (NL WORKS), Amsterdam Belediyesi Yetkilileri ve alanında uzman inşaat şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Konutlarla ilgili master plan, projenin teknik, işlevsel, hukuki yönleri ve finans ve tasarım konuları üzerinde yoğun şekilde çalışmalar yapılan toplantılar sonrası heyet, HBB Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret ederek alınan kararlarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Savaş, projenin Hataylılar için büyük önem taşıdığını belirterek, aylardır çalışmalar yürüten Hollandalı yetkililere ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"Bizim amacımız dezavantajlı vatandaşlara ulaşmak ve onları ev sahibi yapmak"

Başkan Savaş, Hatay merkezde yapacakları konutların öncelikle dezavantajlı birey ve ailelere tahsis edileceğini söyledi. Savaş, "Anayasamıza göre devletin evi olan insanlarımıza bir ev verme mecburiyeti var. Hükümet, devletin imkanlarıyla zaten hak sahiplerine ev yapmak zorunda. Ama kiracılar için böyle bir mecburiyeti yok. Şu anda en fazla, kiracılar ve yeni evlenecek gençler konut sıkıntısı yaşıyor. Bizim amacımız onlara ulaşmak ve dezavantajlı grupları ev sahibi yapmak. Uygun taksit ve ödeme koşullarıyla uzun vadede insanlarımızı ev sahibi yapacağız. Proje kapsamında önümüzdeki ay içinde de temel atmak istiyoruz" dedi.

Depreme dayanıklı, sürdürülebilir bir kompleks mahalle ile Hataylıların yaralarını sarmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Savaş, Hollanda ile uzun zamandır projeye çalıştıklarını kısa zamanda mahallenin temelini atacaklarını bildirdi.

Heyet adına konuşan proje ortaklarından Frank Eyssen, "Çok donanımlı bir çalışma ekibi kurduk. Projenin zor noktalarının çözümü için çalışmalara devam ediyoruz. Projenin sağlıklı ilerlemesi için birlikte olmamız çok iyi. Bizim için en önemlisi bu projeyi komple bitirmek. Bu projenin tamamlanmasını ve Hatay'a yararlı olmasını diliyoruz, bunun için de çok fazla zaman harcıyoruz. Projeyi yürütenler olarak çok açık ve net bir şekilde sorumlulukları yerine getiriyor ve projeyi şeffaf şekilde yürütüyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk defa bir belediyede tarafından hayata geçirilecek olan bu büyük projenin 11 Mart 2024 tarihinde master planın tanıtımı yapılacak. Deprem Yönetmeliği'ne uygun bir şekilde yapılacak olan konutların inşasında akıllı malzemelerin yanı sıra doğa ve teknolojiden de üst düzeyde faydalanılacak. Birinci etapta 450 konut, 84 ticari alan ve 250 araçlık otoparkı bulunan mahallenin tasarım ve inşası dünyaca ünlü alanında uzman şirketler tarafından üstleniliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da depremzedelere konut ve iş yeri projesi başlıyor - Son Dakika

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