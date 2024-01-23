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Hatay'da evlere düşen kayalardan korku

Hatay'da dağdan düşen kayaların isabet ettiği evlerde yaşayan vatandaşlar, depremden değil de ağırlıkları 2 tonu bulan kayalardan korkar hale geldiklerini söyledi. Evlere isabet eden kayaların ikametlere zarar verdiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm talep etti.

Hatay\'da evlere düşen kayalardan korku
23.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:36
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Hatay'da dağdan düşen kayaların isabet ettiği evlerde yaşayan vatandaşlar, depremden değil de ağırlıkları 2 tonu bulan kayalardan korkar hale geldiklerini söyledi.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağ yamacında evleri bulunan vatandaşlar, her yağmur yağışında tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Yağışla birlikte dağdan düşen ve ağırlıkları zaman zaman 2 tonu bulan devasa kayalar, evlere isabet ediyor. Bölge halkı yağış sonrası yaşanan tedirginlikle birlikte adeta deprem korkusunu unutmuş durumda. Afetzede vatandaşların tek isteği, yaşadıkları soruna bir çözüm bulunması.

"Kendi evimizde huzurlu değiliz, korku içerisinde yaşıyoruz"

Ağırlıkları 2 tonu bulan ve kaldırılmaları zor olan kayaları kırıcı ile parçalayarak taşıdıklarını belirten Nimet Altınöz, "Biz evimizi dağın yamacına inşa ettik. Her yağmur yağdığında, her fırtına olduğunda yağmur yerine taş yağıyor. Sürekli toprak kayması ve taşlar geliyor. Bazen 2 tonluk, 1 tonluk ve 500 kiloluk kayalar düşüyor. Taşları elektrikli kırıcılar ile parçalayıp kaldırıyoruz. Biz de tükendik, yetkililer sesimizi duysun. Buraya bir çare bulunsun. Kendi evimizde huzurlu değiliz, korku içerisinde yaşıyoruz. Bütün mahalle tedirgin, herkes aynı korkuyu yaşıyor" dedi.

"Bir taş düşse bile evde çok yüksek ses çıkarıyor"

Evlere isabet eden kayaların ikametlere zarar verdiğini belirten Ender Günay, "Burada depremden çok hava olaylarında dağlık alandan kayalar olsun birçok olumsuz etken evlerimize zarar veriyor. Büyük kayalar düşüyor, evlerin damları düşmüş durumda. Bir taş düşse bile evde çok yüksek ses çıkarıyor. Evler depremde zaten hasar görmüştü böyle daha çok hasar görüyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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