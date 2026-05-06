Hatay'da TOKİ Şantiyesinde İşçi Göçükte

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Hancağız Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde bir işçi göçük altında kaldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen işçi hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesine bağlı Hancağız Mahallesi'ndeki TOKİ altyapı inşaat sahasında toprak kaydı. Bu esnada inşaat alanında bulunan bir işçi, kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ulaşılan ve bilinci açık olan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.