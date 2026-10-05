Hatay Valisi Masatlı başkanlığında GEDAŞ anahtar teslim süreçleri değerlendirildi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı başkanlığında GEDAŞ anahtar teslim süreçleri değerlendirildi

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Hatay Valisi Masatlı başkanlığında GEDAŞ anahtar teslim süreçleri değerlendirildi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında GEDAŞ Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimine yönelik anahtar teslim süreçlerinin son durumu ve koordinasyon ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Emlak Yönetim ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Hatay genelinde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesine yönelik yürütülen anahtar teslim süreçlerinin güncel durumu ele alındı.

Sahada devam eden çalışmalar ve anahtar teslim süreçlerinde gelinen son aşamanın da değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların yeni konut ve iş yerlerine kavuşmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca GEDAŞ anahtar teslim ofislerinin mevcut durumu ve yürütülen işlemler değerlendirildi. Anahtar teslim süreçlerinin daha hızlı, düzenli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Valisi Masatlı başkanlığında GEDAŞ anahtar teslim süreçleri değerlendirildi - Son Dakika
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