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Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
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Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 8, İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12, İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 17, Adana: Az bulutlu 21, Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 20, Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12, Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12, Erzurum: Parçalı bulutlu 2, Diyarbakır: Az bulutlu 14

Hava Durumu Tahmini
19.12.2023 - 09:01,
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Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."

Kaynak: İHA
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