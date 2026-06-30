Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Az bulutlu 30
Trabzon: Az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklık Yüksek - Son Dakika
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