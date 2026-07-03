Havai Fişek Fabrikası Patlamasında Anma Töreni

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın 6'ncı yıl dönümünde, olayda hayatını kaybeden işçiler yakınları tarafından anıldı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V.'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö., Asiye A., Aslı B. ve Ahmet Ç.'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V.'nin tahliyesine karar vermişti. Temyize götürülen dosya çerçevesinde ise Yargıtay, onama ve bozma kararı vermişti. Karara ilişkin yeniden görülen davada heyet kararında direnirken fabrika sahibi Y.C. hakkında da mağdur zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırması ve "konutu terk etmeme" adli kontrolü şartıyla tahliyesine karar vermişti.

7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 6'ncı yıl dönümünde ise hayatını kaybeden işçilerin yakınları, fabrikanın giriş kapısına kadar yürüyüş yaparak anma töreni düzenledi.

"Bu katliamda kimin en ufak şekilde kusuru varsa adalet önüne çıksın"

Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı'nın yakını avukat Gülşen Uzuner, "Bizim için olayın kendisi kast ederek, planlayarak adam öldürmedir. Çalışma sistemi açısından 70 ton patlayıcıyı kaçak yerde depolarsan, kaçak üretirsen oradaki patlayıcılar patlar, insanlarda ölür. Burada sevdiklerimizi anarken yine bir 3 Temmuz günü bir suç duyurusu yaptık. Dedik ki, 'İş verenler ve tespit edilebilecek kamu görevlilikleri yargılansın' diye suç duyurusunda bulunduk. Bu katliamda kimin en ufak şekilde kusuru varsa adalet önüne çıksın bizde yüzlerine bakalım" dedi.

"Güvenlik amiri olan emekli polis 7 sene bu fabrikanın denetlemesinde rol oynadı"

Patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, "Fabrikanın güvenlik amiri vardı emekli polis 2007'den 2014'e kadar bu fabrikanın denetlemesinde rol oynadı. Resmi polisken bu fabrikayı denetlemeye geliyordu. 2014 yılında emekli oluyor ve bu fabrikaya güvenlik amiri oluyor. Patron ve ceza alan 7 sanıkta söyledi, 'Bu güvenlik amiri emekli polis memuru F.Ç., fabrikada denetleme olacağını 2-3 gün öncesinden bize söylüyordu' diye. Hadi benim canım yandı, F.Ç.'ye iftira atıyorum. Ama bu ceza alan sanıklar ve fabrikanın usta başları, tanıklar, çalışanlar, 'F.Ç. denetim olacağını bize söylüyordu. Biz de önlemimizi alıyorduk, gerekli yerleri kapatıyorduk, o bölgede çalışanları ya evlerine ya da başka yerlere kaydırıyorduk' dediler. O bölge denilen yerde 7 kişiden 5'inin öldüğü, patlamanın olduğu Çin Mahallesi denilen bölgedir" diye konuştu. - SAKARYA