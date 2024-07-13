Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı - Son Dakika
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Yerel

Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı

Bayburt'ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunların kırkılma dönemi başladı. Koyunların temizlenmesi ve serinlemesi için yapılan kırkma işlemi, hayvanların daha sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Kırkılan yünler genellikle hayvan sahipleri tarafından kullanılıyor ve ticari bir değeri bulunmuyor.

13.07.2024 18:44
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Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı

BAYBURT - Yağmur yağışının ardından sıcak yaz aylarının kendini iyice hissettirdiği Bayburt'ta, sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı.

Bayburt'ta koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı. Her yılın temmuz ayında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemine başlayan hayvan yetiştiricileri verimi de bu sayede artırdıklarını söylüyorlar. Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemi köylerde genelde imece usulü ile yapılıyor. Kırkılan yünlerin ise yalnızca hayvan sahiplerinin yorgan yastık yapımında kullanıldığını belirten yetiştiriciler, yünün ticari anlamda bir katkısının olmadığını ve genelde çöpe atmak durumunda kaldıklarını söylüyor.

"Sıcak yaz günlerinde koyunları ferahlatıyoruz"

Küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mahmut Demirol, koyunların kırkıldığında hem ferahladığını hem de gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Yıllardır hayvancılık mesleği ile uğraşıyorum. Şuan da kırkım işlemi yapıyoruz. Genelde yaz aylarında havanın sıcaklığından dolayı yapılıyor. Bunlar tabi yaylaya çıkan koyunlar için geçerli. Şuan da bizim kırktıklarımız ise kuzu. Kuzular yaz mevsiminde iki defa kırkılıyor. Bunun sebebi de, aşırı sıcaklardan dolayı yününü erken uzatıyor ve terleme yapıyor. Hayvanlar ferahlasın diye de yılda iki defa yaz mevsiminde kırkıyoruz. Terleme çok oluyor hayvanlarda, mecbur rahatlaması için kırkıyoruz. Kırktığımız koyunlar daha fazla gelişim gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı - Son Dakika

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