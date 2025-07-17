Havuza düşerek ölen minik Asil Kemal gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabahın erken saatlerinde ailesi uyurken villanın havuzuna düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Asil Kemal Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fethiye'nin Menteşeoğlu Mahallesi Şehit Ali Galip Met Caddesi'nde sabah erken saatlerde 2 yaşındaki Asil Kemal Kaya, ailesi uyuduğu sırada villanın yüzme havuzuna düştü. Ailesi durumu fark eder etmez minik Asil Kemal'i havuzdan çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Yapılan incelemede Asil Kemal Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minik çocuğun cenazesi, Kocatepe Camii'nde akşam namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Hallaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - MUĞLA